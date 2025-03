information fournie par So Foot • 26/03/2025 à 18:27

Vincent Labrune a lui aussi été « surpris » par les tarifs de DAZN

Ciao le resto du vendredi soir.

Dans une interview accordée ce mercredi aux Échos , le président de la LFP Vincent Labrune s’est dit « surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier » par le diffuseur du championnat de France DAZN. « Quand il y a un nouvel entrant sur un marché – et c’est ce que DAZN a fait ailleurs en Europe –, il commence par des prix bas puis les augmente au fur et à mesure » , a poursuivi le dirigeant. Alors que c’est exactement tout le contraire qui s’est produit. Débarqué en France avec un tarif mensuel de 30 euros (40 sans engagement), la chaîne britannique a cassé ses prix au fur et à mesure, jusqu’à inclure des abonnements dans des menus McDonald’s, sponsor officiel de la Ligue 1.…

TJ pour SOFOOT.com