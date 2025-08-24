Renato Sanches continue son tour d’Europe

La prépa et puis s’en va, comme d’hab.

L’histoire de Renato Sanches continue de s’écrire loin du Parc des Princes . Débarqué dans la capitale à l’intersaison 2022, l’ancienne pépite du Benfica va enchaîner un nouveau prêt , puisque le club parisien a annoncé son départ en Grèce, au Panathinaikos. Avec seulement 27 matchs disputés lors de sa première saison, et des blessures à répétition, il a depuis été prêté à la Roma, puis à Benfica, sans jamais retrouvé son véritable niveau de jeu . Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait bien être prêté jusqu’à la fin de son bail avec les champions d’Europe, qui continuent de dégraisser, après les départs de Nordi Mukiele ou de Milan Škriniar .…

JF pour SOFOOT.com