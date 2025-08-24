Quand la télévision allemande offre un moment gênant

Aucune leçon de journalisme à donner, mais bon…

Ce samedi après-midi, l’Eintracht Francfort battait largement le Werder (4-1). Au coup de sifflet final, Michael Zetterer (gardien de but de Francfort) et Marco Friedl (défenseur du Werder) ont échangé leur maillot – les deux ayant évolué ensemble à Brême. Vient alors le moment de l’interview d’après-match, avec Friedl arborant le maillot de Francfort sur le dos. Katharina Kleinfeldt, journaliste de Sky Sports (diffuseur de la Bundesliga en Allemagne) a ainsi eu droit à son petit moment de malaise en posant cette question : « Bravo pour la victoire. Êtes-vous satisfaits de la prestation de l’équipe ? » Embarrassé, Friedl a donc laconiquement répondu : « Je suis un joueur du Werder, au cas où vous ne le sauriez pas. » …

AB pour SOFOOT.com