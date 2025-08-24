 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mickaël Le Bihan annonce sa retraite
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 14:11

Mickaël Le Bihan annonce sa retraite

Mickaël Le Bihan annonce sa retraite

Faire Le Bihan, calmement.

Après 361 matchs, 93 buts et 61 passes décisives, Mickaël Le Bihan a décidé de prendre sa retraite sportive . Dans une belle vidéo, l’attaquant de 35 ans a en effet annoncé son choix de mettre fin à une carrière de quinze ans, débutée en 2009 à Sedan. Auront suivi Le Havre, où il a certainement vécu ses plus belles années de footballeur, Nice, avec la découverte de la Ligue 1 (27 matchs dans l’élite) mais aussi des blessures, Auxerre, Dijon et Caen pour finir cet été.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
