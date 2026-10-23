Vincent Kompany transporté à l'hôpital

Des infos qu’on n’aime pas entendre. L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a été transféré à l’hôpital en ambulance rapporte BILD .

Une infection virale qui aurait touché d’anciennes cicatrices

Affaibli par une infection virale depuis la semaine dernière, le tacticien belge était particulièrement en méforme ces derniers jours rapporte le média allemand. S’il avait laissé ses adjoints aller en conférence de presse à sa place après la démonstration bavaroise face à Leipzig (6-1), il n’avait pas assisté à l’entraînement de ses ouailles lundi et ne s’est pas non plus rendu en conférence de presse de veille de match avant le choc face à Arsenal.…

LB pour SOFOOT.com