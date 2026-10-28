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OL Lyonnes ne laisse aucune chance à l'Inter Milan
information fournie par So Foot•28/10/2026 à 22:59
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Kaye Nike NKE.N a dévoilé mercredi sa toute première chaussure de course ...
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Liverpool 1-1 (6-5 T.A.B.) Chelsea Buts : Gakpo (43 e ) pour les Reds // Rogers (SP 40 e ) pour les Blues Tirs au but réussis : Mac Allister, Isak, Gakpo, Wirtz, Barcola, Gomez pour Liverpool // Neto, Rogers, Lavia, Henderson, Colwill pour Chelsea … EL pour SOFOOT.com ...
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Bayern 6-1 Magdebourg Buts : Olise (10 e , SP 50 e ), Saibari (21 e ), Davies (70 e ), Brown (73 e ), Daiber (90 e +3) pour les Bavarois // Żukowski (15 e ) pour le FCM Le match d’après. Au terme d’une semaine forte en émotion, marquée par le malaise de Vincent ...
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