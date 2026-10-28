Michael Olise se prépare déjà pour le Ballon d'or 2027

Bayern 6-1 Magdebourg

Buts : Olise (10 e , SP 50 e ), Saibari (21 e ), Davies (70 e ), Brown (73 e ), Daiber (90 e +3) pour les Bavarois // Żukowski (15 e ) pour le FCM

Le match d’après. Au terme d’une semaine forte en émotion, marquée par le malaise de Vincent Kompany, finalement sorti de l’hôpital ce mercredi, en raison d’une méningite, et le Ballon d’or remporté par Harry Kane, le Bayern est revenu aux affaires courantes en éliminant Magdebourg en seizièmes de Coupe d’Allemagne (6-1).…

EL pour SOFOOT.com