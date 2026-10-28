Les anciens de Ligue 1 plombent Chelsea

Liverpool 1-1 (6-5 T.A.B.) Chelsea

Buts : Gakpo (43 e ) pour les Reds // Rogers (SP 40 e ) pour les Blues

Tirs au but réussis : Mac Allister, Isak, Gakpo, Wirtz, Barcola, Gomez pour Liverpool // Neto, Rogers, Lavia, Henderson, Colwill pour Chelsea …

EL pour SOFOOT.com