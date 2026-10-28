La Juve en détresse, Naples tranquille
Plus d’informations à suivre…
Genoa 2-0 Juventus
Buts : Ehizibue (12 e ), Baldanzi (28 e ) …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Juve en détresse, Naples tranquille
Plus d’informations à suivre…
Buts : Ehizibue (12 e ), Baldanzi (28 e ) …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Kaye Nike NKE.N a dévoilé mercredi sa toute première chaussure de course ... Lire la suite
Liverpool 1-1 (6-5 T.A.B.) Chelsea Buts : Gakpo (43 e ) pour les Reds // Rogers (SP 40 e ) pour les Blues Tirs au but réussis : Mac Allister, Isak, Gakpo, Wirtz, Barcola, Gomez pour Liverpool // Neto, Rogers, Lavia, Henderson, Colwill pour Chelsea … EL pour SOFOOT.com ... Lire la suite
OL Lyonnes 6-0 Inter Milan Buts : Katoto (18 e , 45 e ), Yohannes (59 e ), Becho (69 e , 76 e , 90 e +4) Plus d’informations à suivre… … EL pour SOFOOT.com
Bayern 6-1 Magdebourg Buts : Olise (10 e , SP 50 e ), Saibari (21 e ), Davies (70 e ), Brown (73 e ), Daiber (90 e +3) pour les Bavarois // Żukowski (15 e ) pour le FCM Le match d’après. Au terme d’une semaine forte en émotion, marquée par le malaise de Vincent ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer