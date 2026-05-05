 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vincent Kompany n'a jamais caché son amour pour l'OM
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 12:49

Vincent Kompany n'a jamais caché son amour pour l'OM

Vincent Kompany n'a jamais caché son amour pour l'OM

Plutôt Fanatics ou South Winners ? Le Bayern Munich qualifié en finale de Ligue des champions, c’est évidemment ce qu’espère Vincent Kompany, mais éliminer le Paris Saint-Germain, qui plus est, aurait encore plus de saveur. En effet, le technicien belge serait un supporter de l’Olympique de Marseille, rapporte RMC. « Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », avait avoué Vince the Prince en 2013.

« Enfant, j’ai été séduit par la génération Basile Boli »

En 2024, Samir Nasri avait même félicité Kompany pour la victoire du Bayern face à Paris en phase de ligue de C1 : « Je suis content parce que Vincent est supporter de l’OM, donc c’était important qu’il ne perde pas contre Paris. »

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Joao NEVES, Warren ZAIRE-EMERY, Desire DOUE and Khvicha KVARATSKHELIA of PSG prior the UEFA Champions League match between Paris SG and Bayern Munich at Parc des Princes on April 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
    Doué, Neves, Zaïre-Emery : dans la cour des petits
    information fournie par So Foot 05.05.2026 12:54 

    Avec une Ligue des champions sur la cheminée, glanée en étant que titulaire, peut-on vraiment être considéré comme un espoir ? João Neves, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué sont tous les trois nommés pour le titre du meilleur espoir aux trophées UNFP, aux côtés ... Lire la suite

  • Le Bayern Munich aimerait recruter le petit frère d'un joueur du PSG
    Le Bayern Munich aimerait recruter le petit frère d'un joueur du PSG
    information fournie par So Foot 05.05.2026 12:52 

    Soit ils ont du flair, soit ils ont été attirés par le nom. Pendant que Khvicha Kvaratskhelia régale les supporters du PSG, son petit frère Tornike, 16 ans, est déjà dans le viseur du Bayern Munich , selon les infos de la version géorgienne La Gazzetta dello sport ... Lire la suite

  • Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »
    Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »
    information fournie par So Foot 05.05.2026 12:51 

    Et si… Abou Diaby n’a pas mené la carrière qu’on lui imaginait, la faute à des problèmes physiques à la chaîne. Le natif d’Aubervilliers a joué son dernier match professionnel en 2016, à l’âge de 30 ans , sous le maillot de l’OM. Pour autant, il ne manifeste aucune ... Lire la suite

  • Pas de grandes surprises dans le groupe du PSG pour retrouver le Bayern
    Pas de grandes surprises dans le groupe du PSG pour retrouver le Bayern
    information fournie par So Foot 05.05.2026 12:45 

    Presque au complet. Le PSG a dévoilé son groupe pour la seconde manche face au Bayern. Comme attendu, trois joueurs sont absents : Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou. Sorti touché au match aller et absent face à Lorient, Nuno Mendes est bien présent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank