Vincent Kompany n'a jamais caché son amour pour l'OM

Plutôt Fanatics ou South Winners ? Le Bayern Munich qualifié en finale de Ligue des champions, c’est évidemment ce qu’espère Vincent Kompany, mais éliminer le Paris Saint-Germain, qui plus est, aurait encore plus de saveur. En effet, le technicien belge serait un supporter de l’Olympique de Marseille, rapporte RMC. « Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », avait avoué Vince the Prince en 2013.

« Enfant, j’ai été séduit par la génération Basile Boli »

En 2024, Samir Nasri avait même félicité Kompany pour la victoire du Bayern face à Paris en phase de ligue de C1 : « Je suis content parce que Vincent est supporter de l’OM, donc c’était important qu’il ne perde pas contre Paris. » …

EA pour SOFOOT.com