Le clan Mbappé contre-attaque face à la polémique

« Quand on l’attaque, l’Empire contre-attaque. » Cette référence d’Astérix et Obélix, mission Cléopâtre est la meilleure qu’on ait trouvée pour parler du communiqué du clan Mbappé en réaction au bad buzz créé autour du séjour du joueur en Sardaigne . C’est auprès de l’AFP qu’ils ont souhaité s’exprimer.

« Surinterprétation »

Cette virée à deux en Italie, avec sa nouvelle compagne Ester Exposito, a eu lieu durant les jours de repos accordés par le Real Madrid aux joueurs blessés dont Thibaut Courtois et Arda Güler . Dans son communiqué, l’empire Mbappé explique « qu’une partie des critiques repose sur une surinterprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l’implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif ». …

EM pour SOFOOT.com