Manchester City refuse de jouer à Old Trafford

La finale de la FA Youth Cup , équivalent anglais de la Coupe Gambardella, a l’habitude d’attirer les foules : 25 000 spectateurs à Villa Park en 2025, 20 000 à l’Etihad en 2024, 34 000 à l’Emirates en 2023, et même 67 000 à Old Trafford en 2022. Du très lourd. On en sera cependant très loin cette année, malgré une affiche alléchante entre Manchester City et Manchester United .

City a été désigné hôte, mais l’Etihad ne sera pas libre à la date nécessaire à cause du match en retard des Skyblues contre Crystal Palace le 13 mai. Selon la BBC, United a donc proposé d’accueillir la rencontre à Old Trafford… ce que City a refusé. Hors de question de perdre le home advantage , donc le club a choisi de se rabattre sur… le Joie Stadium, d’une capacité de 7 000 places , où jouent les équipes jeunes et féminines. Moins prestigieux et moins excitant pour les kids , qui n’auront pas forcément tous la chance de percer au plus haut niveau par la suite.…

QB pour SOFOOT.com