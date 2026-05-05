Un ancien international malien veut reprendre les rênes de la sélection
Déjà un prétendant de taille. Suite à l’éviction de Tom Saintfiet du poste de sélectionneur du Mali, le 28 avril dernier, la Fédération malienne de football a lancé un appel à candidatures pour trouver le successeur de l’entraîneur belge.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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