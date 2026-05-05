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Une pointure européenne sur le banc de Bilbao
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 14:08

Une pointure européenne sur le banc de Bilbao

Une pointure européenne sur le banc de Bilbao

Les Basques renieraient-ils leur principe ? À travers un communiqué, l’Athletic Club a annoncé l’arrivée d’Edin Terzić sur le banc du club basque à partir de la saison prochaine . Le coach germano-croate de 43 ans s’engagera pour les deux prochaines saisons, signant un contrat jusqu’au 30 juin 2028. C’est une première depuis 2003 et Jupp Heynckes , qu’un coach de Bilbao n’est pas hispanophone ou basquophone.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas.…

EM pour SOFOOT.com

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