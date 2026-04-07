Vincent Kompany et Joshua Kimmich se fichent complètement de ce qui se trame au Real Madrid

Vincent Kompany et Joshua Kimmich se fichent complètement de ce qui se trame au Real Madrid

Mbappé ou pas ? Rien à secouer. Vincent Kompany a amusé la galerie avant de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid ce mardi pour le quart de finale aller de Ligue des champions . Alors qu’on lui demande son avis sur l’éventualité d’un adversaire plus fort sans le Kyks et sans Vinícius , le boss bavarois a dézingué tout le suspense en rétorquant : « Cela ne me concerne pas, et croyez-moi, si vous venez aux conférences de presse en Allemagne, nous avons suffisamment de sujets concernant le Bayern Munich. Je n’ai donc pas besoin d’aller régler en plus les problèmes du Real Madrid. »

🎙️ Vincent Kompany et Kimmich pas intéressés par le débat Mbappé/Vinicius#beINSPORTS pic.twitter.com/09wxs8ZUcc…

SW pour SOFOOT.com