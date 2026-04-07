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Un ex du LOSC cause un décès en Roumanie
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 14:49

Un ex du LOSC cause un décès en Roumanie

Un ex du LOSC cause un décès en Roumanie

Passé par la réserve de Lille, puis par Westerlo, Sion, Sivasspor ou encore Cluj, Kader Keita a été impliqué dans un grave accident de la route début mars . Le joueur du Rapid Bucarest avait renversé une femme de 67 ans , qui vient de décéder après plusieurs semaines à l’hôpital. Elle souffrait de fractures à la main et à la jambe, et avait été placée en coma artificiel .

Keita avait pris la fuite suite à l’accident, sans s’enquérir de l’état de la victime. Il s’était présenté dès le lendemain à l’entraînement, comme si de rien n’était, avant d’être identifié par les caméras de vidéosurveillance. Selon România TV, le milieu de terrain ivoirien risque plusieurs années de prison pour homicide involontaire et délit de fuite .…

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