Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa
Un hater de plus. Ce lundi marquait en Belgique le début des fameux play-off de fin de saison, et l’entraîneur de Bruges s’agace déjà des effets de la trêve internationale. Si Bruges a remporté son duel face à Anderlecht (4-2), Ivan Leko est sorti de son nid pour piquer une crise auprès de ses joueurs .
« Ils ne s’entraînent pas en équipe nationale. C’est un manque de respect pour notre travail toute l’année, a-t-il fustigé en conférence de presse . Ils revenaient de deux semaines de vacances. Un team-building par-ci, un séjour en spa par-là. » …
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