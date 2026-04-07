Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa

Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa

Un hater de plus. Ce lundi marquait en Belgique le début des fameux play-off de fin de saison, et l’entraîneur de Bruges s’agace déjà des effets de la trêve internationale. Si Bruges a remporté son duel face à Anderlecht (4-2), Ivan Leko est sorti de son nid pour piquer une crise auprès de ses joueurs .

« Ils ne s’entraînent pas en équipe nationale. C’est un manque de respect pour notre travail toute l’année, a-t-il fustigé en conférence de presse . Ils revenaient de deux semaines de vacances. Un team-building par-ci, un séjour en spa par-là. » …

AR pour SOFOOT.com