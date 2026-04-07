Sergio Busquets aurait pu avoir une carrière bien différente

Le jour où tout a basculé. Véritable légende du FC Barcelone, Sergio Busquets aurait pu connaître une trajectoire différente . L’ancien milieu de terrain, formé à La Masia de 2005 à 2008 , avait effectué un essai pour rejoindre le centre de formation de Villarreal lorsqu’il avait 14 ans, mais n’a pas été retenu , comme le confie Juan Carlos Garrido, ancien entraîneur des équipes jeunes du sous-marin jaune, dans l’émission Sports360 .

« Busquets a fait un essai à Villarreal à 14 ou 15 ans. Je n’étais pas là à ce moment-là, car j’entraînais la réserve, mais les responsables de l’essai ont dit qu’il monopolisait le ballon » , explique le technicien espagnol de 57 ans.…

CT pour SOFOOT.com