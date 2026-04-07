Deux forfaits côté PSG pour la réception de Liverpool
Deux pièces manquantes. En conférence de presse ce mardi midi, Luis Enrique a confirmé que le PSG se présenterait devant Liverpool au Parc des Princes sans Bradley Barcola et Fabian Ruiz.
Le premier cité a tout juste repris l’entraînement collectif, participant à l’intégralité de la séance à la veille de la rencontre, sans que cela ne soit suffisant pour le voir revenir sur le terrain dès ce milieu de semaine. Il pourrait en revanche être de la partie à Anfield pour la deuxième manche.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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