Deux forfaits côté PSG pour la réception de Liverpool

Deux pièces manquantes. En conférence de presse ce mardi midi, Luis Enrique a confirmé que le PSG se présenterait devant Liverpool au Parc des Princes sans Bradley Barcola et Fabian Ruiz.

Le premier cité a tout juste repris l’entraînement collectif, participant à l’intégralité de la séance à la veille de la rencontre, sans que cela ne soit suffisant pour le voir revenir sur le terrain dès ce milieu de semaine. Il pourrait en revanche être de la partie à Anfield pour la deuxième manche.…

TC pour SOFOOT.com