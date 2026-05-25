Vincent Kompany de retour à Manchester City

Il n’aurait manqué cette soirée pour rien au monde. Pep Guardiola faisait officiellement ses adieux à Manchester City ce lundi soir à la Co-op Live de Manchester, quelques heures après la parade du club pour son doublé en Coupes. Pour l’occasion, étaient présents dans la salle de spectacle les actuels joueurs de l’effectif mais aussi certaines anciennes figures du club … dont Vincent Kompany.

Tour à tour, le club a fait défiler l’intégralité des trophées remportés durant les dix saisons sous Pep Guardiola. Trophée de champion d’Angleterre en mains, l’actuel entraîneur du Bayern Munich est donc entré sur la scène sous les acclamations des quelque 25 000 supporters citizens, surpris de le voir. Une magnifique scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par Manchester City, accompagnée de la légende « Retour d’un héros » .…

LL pour SOFOOT.com