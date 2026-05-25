Mikel Arteta extrêmement confiant avant la finale de Ligue des champins

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais Mikel Arteta ne doit pas connaître cet adage, et encore moins être superstitieux. En marge des célébrations du titre de champion d’Angleterre d’Arsenal, l’entraîneur des Gunners s’est montré très confiant à quelques jours de la finale de Ligue des champions contre les tenants du titre parisiens samedi à 18 heures à Budapest.

« Samedi nous allons être champions d’Europe » , a tout simplement assuré Arteta au micro sous les applaudissements de la salle remplie pour cette soirée privée du club londonien.…

LL pour SOFOOT.com