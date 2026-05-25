Pierre Sage laisse encore planer le doute sur son avenir à Lens

Oui, non, peut-être… Pierre Sage n’est pas Normand, mais il ne sait plus sur quel pied danser depuis le sacre de son RC Lens en finale de la Coupe de France. Un coup, il reste à Lens. Un autre, il ne sait plus trop.

« Une grosse tendance lensoise »

Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2028, le technicien artésien avait fait comprendre sur Téléfoot qu’il serait bien lensois la saison prochaine. Ce lundi soir, il s’est montré un peu plus fou dans l’ After Foot , sur RMC : « L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même. » …

CG pour SOFOOT.com