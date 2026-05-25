Paderborn renverse Wolfsburg en barrages et monte en Bundesliga

Paderborn 2-1 Wolfsburg

Buts : Bilbija (38 e ) et Curda (99 e ) pour Paderborn / Pecjinovic (3 e ) pour Wolfsburg

Un tremblement de terre. Quatre jours après le 0-0 du match aller à Wolfsburg, le club de deuxième division allemande Paderborn est allé chercher sa promotion en Bundesliga , six ans après sa descente, en s’imposant 2-1 sur sa pelouse lundi soir. C’est une première depuis 2019 : depuis l’Union Berlin, aucun club de Bundesliga 2 n’était parvenu à battre le pensionnaire de première division en barrages. Seizième du championnat, Wolfsburg est lui relégué après 29 ans dans l’élite allemande .…

LL pour SOFOOT.com