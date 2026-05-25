Paderborn renverse Wolfsburg en barrages et monte en Bundesliga
Paderborn 2-1 Wolfsburg
Buts : Bilbija (38 e ) et Curda (99 e ) pour Paderborn / Pecjinovic (3 e ) pour Wolfsburg
Un tremblement de terre. Quatre jours après le 0-0 du match aller à Wolfsburg, le club de deuxième division allemande Paderborn est allé chercher sa promotion en Bundesliga , six ans après sa descente, en s’imposant 2-1 sur sa pelouse lundi soir. C’est une première depuis 2019 : depuis l’Union Berlin, aucun club de Bundesliga 2 n’était parvenu à battre le pensionnaire de première division en barrages. Seizième du championnat, Wolfsburg est lui relégué après 29 ans dans l’élite allemande .…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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