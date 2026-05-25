En marge du Mondial, l'Italie dévoile sa liste... pour deux matchs amicaux
Nouvelle liste pour la Cou… heu non pardon. Pendant que les pays qualifiés pour le Mondial 2026 dévoilent petit à petit les noms des joueurs sélectionnés pour participer à la compétition planétaire, l’Italie a elle aussi dévoilé une liste… pour des matchs amicaux !
Pour ceux qui seraient passés à côté de l’info, la Squadra Azzurra a échoué à se qualifier pour la troisième Coupe du monde d’affilée. Au lieu de traverser l’Atlantique, les Italiens se contenteront donc de deux matchs amicaux au moins de juin : le 3 contre le Luxembourg puis le 7 face à la Grèce.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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