Vincent Kompany aurait signé au Bayern Munich grâce à... Pep Guardiola
« Quand on y pense, on a eu de la chance ! » Voilà comment Uli Hoeness résume l’arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich en 2024, le Belge étant pourtant considéré comme la « q uatrième ou cinquième option » à l’époque selon le président du club bavarois (derrière Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Oliver Glasner). « Je ne le connaissais même pas avant ! » , a carrément indiqué le dirigeant pour DAZN Allemagne, honnête .
Sinon, c’était direction Manchester City
Mais voilà, un certain Pep Guardiola aurait pris son téléphone et appelé le patron bavarois pour lui conseiller son ancien joueur à Manchester City : « Il nous a dit : “Vous devez le prendre sans même l’avoir vu jouer, car si vous ne le prenez pas maintenant, il sera à City dans deux ou trois ans. ” Donc il y a deux ans, il faisait déjà confiance à Kompany pour lui succéder à Manchester. » …
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