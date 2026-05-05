information fournie par So Foot • 05/05/2026 à 23:03

Arsenal éteint l'Atlético et poursuit son rêve

Arsenal éteint l'Atlético et poursuit son rêve

Vingt ans après, Arsenal va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions, après avoir battu l'Atlético à domicile (1-0, 1-1 au match aller). Les Gunners prétendent désormais à un doublé historique.

Arsenal 1-0 Atlético

But : Saka (44 e ) pour les Gunners

Plus d’infos à venir dans quelques instants… …

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com