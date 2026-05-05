Arsenal éteint l'Atlético et poursuit son rêve
Vingt ans après, Arsenal va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions, après avoir battu l'Atlético à domicile (1-0, 1-1 au match aller). Les Gunners prétendent désormais à un doublé historique.
Arsenal 1-0 Atlético
But : Saka (44 e ) pour les Gunners
Plus d’infos à venir dans quelques instants… …
Par Jérémie Baron pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer