Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...

Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...

Il n’en restera qu’un. Dans le cadre des Trophées UNFP, dont la cérémonie aura lieu le 11 mai au soir, les six nommés pour le plus beau but de la saison 2025-2026 de Ligue 1 (appelé Trophée Just Fontaine) ont été dévoilés et officialisés. Leurs noms et leur club respectif ?

Qui pour succéder à Gouiri ?

Mousa Al-Tamari (Rennes), Folarin Balogun (Monaco), Ousmane Dembélé et Joao Neves (Paris Saint-Germain), Hugo Magnetti (Brest), Matthieu Udol (Lens). L’année dernière à la même période, c’est Amine Gouiri (Olympique de Marseille) qui avait été sacré. …

FC pour SOFOOT.com