 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une autre figure du foot français raccroche
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 23:33

Une autre figure du foot français raccroche

Une autre figure du foot français raccroche

Après Pierrick Capelle, Johan Gastien ! Comme le joueur d’Angers, celui de Clermont a annoncé sa retraite en fin de saison . Âgé de 38 ans, le milieu de terrain évolue cette année en Ligue 2 et a débuté une petite trentaine de matchs. Une habitude depuis 2018, date de sa signature dans le club français.

Niort, Dijon et Brest avant Clermont

«  Samedi soir, au Montpied, je disputerai le dernier match de ma carrière » , a ainsi officialisé le joueur, dans une vidéo postée par son employeur sur X. Par le passé, cet homme de ballon plutôt sous-coté a également défendu les couleurs de Niort, Dijon et Brest .…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant d'Arsenal Bukayo Saka marque le but de la qualification contre l'Atlético Madrid mardi en demi-finale de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / Adrian Dennis )
    Ligue des champions: Arsenal de retour en finale, 20 ans après
    information fournie par AFP 05.05.2026 23:23 

    Les Anglais d'Arsenal, grâce à leur ailier star Bukayo Saka, ont dompté l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann en demi-finale retour (1-0) mardi à Londres pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire, vingt ans après l'échec ... Lire la suite

  • Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...
    Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...
    information fournie par So Foot 05.05.2026 23:21 

    Il n’en restera qu’un. Dans le cadre des Trophées UNFP, dont la cérémonie aura lieu le 11 mai au soir, les six nommés pour le plus beau but de la saison 2025-2026 de Ligue 1 (appelé Trophée Just Fontaine) ont été dévoilés et officialisés. Leurs noms et leur club ... Lire la suite

  • Arsenal éteint l'Atlético et poursuit son rêve
    Arsenal éteint l'Atlético et poursuit son rêve
    information fournie par So Foot 05.05.2026 23:03 

    Vingt ans après, Arsenal va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions, après avoir battu l'Atlético à domicile (1-0, 1-1 au match aller). Les Gunners prétendent désormais à un doublé historique. Arsenal 1-0 Atlético But : Saka (44 e ) pour les Gunners ... Lire la suite

  • Bukayo Saka libère Arsenal
    Bukayo Saka libère Arsenal
    information fournie par So Foot 05.05.2026 22:33 

    Il était attendu, il n’a pas déçu. Pas en première période, en tout cas. De retour en forme et titularisé d’entrée lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Bukayo Saka a ouvert le score juste avant la mi-temps : au rebond ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank