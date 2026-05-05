Une autre figure du foot français raccroche

Après Pierrick Capelle, Johan Gastien ! Comme le joueur d’Angers, celui de Clermont a annoncé sa retraite en fin de saison . Âgé de 38 ans, le milieu de terrain évolue cette année en Ligue 2 et a débuté une petite trentaine de matchs. Une habitude depuis 2018, date de sa signature dans le club français.

Niort, Dijon et Brest avant Clermont

« Samedi soir, au Montpied, je disputerai le dernier match de ma carrière » , a ainsi officialisé le joueur, dans une vidéo postée par son employeur sur X. Par le passé, cet homme de ballon plutôt sous-coté a également défendu les couleurs de Niort, Dijon et Brest .…

FC pour SOFOOT.com