Vincent Kompany absent « quelques semaines »

Pas de prise de risque. Vincent Kompany ne sera pas présent sur le banc du Bayern Munich ce dimanche pour le déplacement de son équipe à Fribourg. Victime d’un malaise ce vendredi alors qu’il assistait à l’entraînement de la réserve du Rekordmeister , il a été hospitalisé et le directeur sportif Max Eberl a parlé d’une absence qui devrait se chiffrer à « quelques semaines », avant de voir le Belge reprendre sa place. D’ici-là, il sera remplacé par son adjoint, l’Anglais Aaron Danks.

La santé avant tout

« Vincent est actuellement à l’hôpital, où il restera encore quelques jours, le temps que l’on ait tout élucidé, tout examiné, tout vérifié et tout contrôlé. Cela montre une fois de plus que le football n’est pas la chose la plus importante dans la vie. Le plus important, c’est la santé. Au Bayern Munich, nous sommes solidaires, surtout dans cette période difficile. Il ne reviendra que lorsqu’il se sentira en forme », a résumé Eberl à l’occasion de la conférence d’avant-match.…

JD pour SOFOOT.com