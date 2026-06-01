 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Villarreal nomme son nouvel entraîneur
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 14:54

Villarreal nomme son nouvel entraîneur

Villarreal nomme son nouvel entraîneur

Le Sous-Marin jaune a trouvé son nouveau commandant de bord. Ce lundi, Villarreal a annoncé l’arrivée de son nouvel entraîneur de 38 ans, Iñigo Pérez. Le troisième de la Liga a publié un message sur les réseaux sociaux du club pour souhaiter la bienvenue à l’ancien coach du Rayo Vallecano pour une aventure qui devrait durer trois saisons et remplace donc Marcelino.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝 El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas ¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛 ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?
    Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?
    information fournie par So Foot 01.06.2026 15:15 

    Nouveau coup de froid dans l’Artois. Entre la deuxième place en Ligue 1 derrière l’intouchable PSG et le premier sacre de son histoire en Coupe de France, le RC Lens a vécu une saison mémorable et délicieuse. Mais le soleil ne reste jamais bien longtemps à Lens, ... Lire la suite

  • Adolfo Daniel Vallejo au Roland Garros 2026
    Tennis/Roland-Garros: Vallejo écope d'une amende de 65.000 dollars pour propos sexistes
    information fournie par Reuters 01.06.2026 14:38 

    ‌Le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo ​a écopé d'une amende de 65.000 dollars en raison de propos ​sexistes à l'encontre d'une arbitre après sa ​défaite au deuxième ⁠tour contre le Français Moïse ‌Kouame, a déclaré lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo. ... Lire la suite

  • Ligue des champions: joueurs et fans du PSG fêtent le titre au Parc des Princes
    Ligue des champions: joueurs et fans du PSG fêtent le titre au Parc des Princes
    information fournie par AFP Video 01.06.2026 14:37 

    Les joueurs du PSG et leurs supporters ont fêté dimanche soir, dans leur antre du Parc des Princes, la deuxième victoire consécutive du club en Ligue des champions.

  • La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus
    La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus
    information fournie par So Foot 01.06.2026 14:26 

    La France connaît désormais les effectifs de ses trois adversaires à la Coupe du monde. Après la Norvège et le Sénégal, c’est au tour de l’Irak d’annoncer les 26 noms qui seront présents au Mondial . Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Aymen ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank