Villarreal nomme son nouvel entraîneur
Le Sous-Marin jaune a trouvé son nouveau commandant de bord. Ce lundi, Villarreal a annoncé l’arrivée de son nouvel entraîneur de 38 ans, Iñigo Pérez. Le troisième de la Liga a publié un message sur les réseaux sociaux du club pour souhaiter la bienvenue à l’ancien coach du Rayo Vallecano pour une aventure qui devrait durer trois saisons et remplace donc Marcelino.
Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝 El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas ¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛 ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i…
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