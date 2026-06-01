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Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 15:15

Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?

Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?

Nouveau coup de froid dans l’Artois. Entre la deuxième place en Ligue 1 derrière l’intouchable PSG et le premier sacre de son histoire en Coupe de France, le RC Lens a vécu une saison mémorable et délicieuse. Mais le soleil ne reste jamais bien longtemps à Lens, preuve en est : juste après la victoire en Coupe, Pierre Sage avait refroidi les ardeurs nordistes et jeté un flou sur son avenir du côté de Bollaert. Les doutes n’ont pas été chassés, bien au contraire.

Pierre Sage devrait discuter avec Crystal Palace

« Il y a eu des contacts avec des clubs anglais. Eux (Crystal Palace, NDLR) , leur nom revient souvent, mais il y en a d’autres aussi. Pour l’instant, c’est difficile de traiter tout ça » , avait confié Pierre Sage au Canal Football Club .…

VM pour SOFOOT.com

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