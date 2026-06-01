Tennis/Roland-Garros: Vallejo écope d'une amende de 65.000 dollars pour propos sexistes

Adolfo Daniel Vallejo au Roland Garros 2026
Le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo a écopé d'une amende de 65.000 dollars en raison de propos sexistes à l'encontre d'une arbitre après sa défaite au deuxième tour contre le Français Moïse Kouame, a déclaré lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.
“C’est clairement quelque chose qui n’est pas acceptable. Ce genre de propos n’a pas sa place ici”, a-t-elle déclaré lundi lors d'un point presse.
Dans un entretien accordé jeudi au site spécialisé Clay, Adolfo Daniel Vallejo, 71e mondial, avait estimé que "ce genre de match [devait] être arbitré par un homme". "C'est très difficile pour une femme de le faire", avait-il ajouté.
Il s'était incliné sur le court Suzanne-Lenglen face au Français de 17 ans Moïse Kouame (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8)).
(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer