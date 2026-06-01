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Tennis/Roland-Garros: Vallejo écope d'une amende de 65.000 dollars pour propos sexistes
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:38

Adolfo Daniel Vallejo au Roland Garros 2026

Adolfo Daniel Vallejo au Roland Garros 2026

‌Le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo ​a écopé d'une amende de 65.000 dollars en raison de propos ​sexistes à l'encontre d'une arbitre après sa ​défaite au deuxième ⁠tour contre le Français Moïse ‌Kouame, a déclaré lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

“C’est ​clairement ‌quelque chose qui n’est pas ⁠acceptable. Ce genre de propos n’a pas sa place ici”, ⁠a-t-elle déclaré ‌lundi lors d'un point presse.

Dans ⁠un entretien accordé jeudi ‌au site spécialisé Clay, ⁠Adolfo Daniel Vallejo, 71e mondial, ⁠avait estimé ‌que "ce genre de match [devait] être arbitré ​par un ‌homme". "C'est très difficile pour une femme de le ​faire", avait-il ajouté.

Il s'était incliné sur le court ⁠Suzanne-Lenglen face au Français de 17 ans Moïse Kouame (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8)).

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par ​Blandine Hénault)

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