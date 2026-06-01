La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus

La France connaît désormais les effectifs de ses trois adversaires à la Coupe du monde. Après la Norvège et le Sénégal, c’est au tour de l’Irak d’annoncer les 26 noms qui seront présents au Mondial . Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Aymen Hussein , fait partie des joueurs retenus par le sélectionneur Graham Arnold. L’autre buteur du barrage intercontinental contre la Bolivie (2-1), Ali Al-Amadi (Ipswich), est l’un des rares joueurs à s’illustrer en Europe, dans cette sélection où onze joueurs évoluent au pays.

📋| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم. 26 لاعباً… يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم. 🦁 كل التوفيق لأسود الرافدين. 🇮🇶🏆 Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup. 26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC…

OC pour SOFOOT.com