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La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 14:26

La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus

La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus

La France connaît désormais les effectifs de ses trois adversaires à la Coupe du monde. Après la Norvège et le Sénégal, c’est au tour de l’Irak d’annoncer les 26 noms qui seront présents au Mondial . Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Aymen Hussein , fait partie des joueurs retenus par le sélectionneur Graham Arnold. L’autre buteur du barrage intercontinental contre la Bolivie (2-1), Ali Al-Amadi (Ipswich), est l’un des rares joueurs à s’illustrer en Europe, dans cette sélection où onze joueurs évoluent au pays.

📋| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم. 26 لاعباً… يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم. 🦁 كل التوفيق لأسود الرافدين. 🇮🇶🏆 Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup. 26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC…

OC pour SOFOOT.com

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