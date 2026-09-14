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Villarreal emmène son sous-marin dans les abysses
information fournie par So Foot•14/09/2026 à 23:11
Après les Martine, les Mathieu. Ayant pris sa retraite professionnel il y a six ans déjà, Jérémy Mathieu cherche toujours plein d’opportunités de pimenter sa vie. Au micro d’ICI , l’ancien international (5 sélections) s’est confié sur le spleen que l’on peut avoir ...
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