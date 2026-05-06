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Viktor Gyökeres, le chien de la classe
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 14:40

Viktor Gyökeres, le chien de la classe

Viktor Gyökeres, le chien de la classe

Faire des fantaisies et imaginer des gestes révolutionnaires est un privilège que seuls quelques artistes bénis ont la chance de posséder. Une chose est sûre : ce n’est pas le cas de Viktor Gyökeres. Pourtant, le Suédois possède d’autres atouts qui font de lui le joueur indispensable des Gunners.

87 e minute de la rencontre entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Dans sa propre surface de réparation, Viktor Gyökeres récupère le ballon et son partenaire dégage le cuir à l’autre bout du terrain. Dans un mouvement détendu, Marc Pubill se dirige vers le sésame pour le récupérer. Une tranquillité troublée par le souffle d’un buffle qui vient lui chatouiller la nuque. Non, ce n’est pas un spectacle de torero prenant ses quartiers dans l’arène de l’Emirates Stadium, mais le buteur suédois chassant l’Espagnol après un sprint de 70 mètres.

Une situation devenue habituelle et qui fait le charme de ce numéro 9 charbonneur qui met le cœur à l’ouvrage pour participer à la réussite collective de son équipe. Pas avare d’efforts, Viktor Gyökeres a dégoûté Robin Le Normand et ses acolytes madrilènes de la première à la dernière minute de jeu. Chez lui, peu de folie balle au pied, mais l’envie d’abattre son vis-à-vis pour récupérer une touche, un corner ou un ballon qui traîne dans son lieu de prédilection : la surface de réparation. À montrer dans toutes les écoles des attaquants qui pensent que les tâches défensives sont réservées à moins bien qu’eux.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com

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