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M6 recrute Michou pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 15:36

M6 recrute Michou pour la Coupe du monde

M6 recrute Michou pour la Coupe du monde

La Coupe du monde pour tous, surtout pour les jeunes. Pour faire vivre le Mondial à une communauté diversifiée, M6 va envoyer le youtubeur Michou aux États-Unis. La chaîne, qui diffusera plus d’une cinquantaine de rencontres, placera le jeune créateur de contenus derrière les buts afin de faire vivre des images exclusives de la compétition aux abonnés du principal intéressé et filmer les plus beaux buts de la compétition.

Filmez jeunesse

L’influenceur aux 10,8 millions d’abonnés sur YouTube n’a pas caché sa joie de pouvoir vivre cette expérience au bord des pelouses. « J’ai énormément de chance, on me met à la meilleure place, derrière les buts, pour avant tout profiter des matchs » , explique-t-il à L’Equipe .…

TC pour SOFOOT.com

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