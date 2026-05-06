Un ex-buteur de Saint-Étienne raccroche les crampons

Les commentateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Ricky van Wolfswinkel (37 ans) a annoncé, mercredi matin, la fin de sa carrière à l’issue de la saison .

L’attaquant néerlandais du FC Twente a fait part de la nouvelle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club : « Après dix-huit ans au plus haut niveau, arrive un moment où l’on sent qu’il est temps d’arrêter. Ce qui n’était au départ qu’un rêve est devenu une vie. J’ai tout donné : chaque entraînement, chaque match, chaque instant. » …

CT pour SOFOOT.com