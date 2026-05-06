Gianluca Prestianni pourrait être suspendu pour le début de la Coupe du monde

Ouste ! Gianluca Prestianni manquera les deux premiers matchs de la Coupe du monde avec l’Argentine , si Lionel Scaloni fait appel à lui. C’est un porte-parole de la FIFA qui a expliqué la décision au journal espagnol AS : « La Commission de discipline de la FIFA a décidé d’étendre la suspension de six matchs infligée par l’UEFA au joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni, à l’ensemble du monde. Cette sanction a été prolongée conformément à l’article 70 du Code disciplinaire de la FIFA. »

La bêtise, ça voyage aussi

Le milieu de terrain argentin avait reçu une suspension de six matchs, dont trois avec sursis, pour avoir supposément insulté Vinícius à coups de propos racistes en février dernier lors de la victoire du Real Madrid à Benfica pour le match aller des barrages de la Ligue des champions.…

EM pour SOFOOT.com