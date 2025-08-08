 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vikingur Reykjavik ou Brøndby : le futur adversaire de Strasbourg se précise après l'aller
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 11:06

Vikingur Reykjavik ou Brøndby : le futur adversaire de Strasbourg se précise après l'aller

Vikingur Reykjavik ou Brøndby : le futur adversaire de Strasbourg se précise après l'aller

Brøndby de combat.

Alors que les Strasbourgeois attendent patiemment leur entrée en lice en Ligue Conférence, les deux probables adversaires des Alsaciens se rencontraient, ce jeudi soir. Une rencontre 100 % nordique entre le Vikingur Reykjavik et Brøndby au milieu d’un froid de canard (8 degrés) . Menés par un Gylfi Sigurðsson auteur de deux passes décisives, les Islandais ont refroidi les Danois de Daniel Wass en s’imposant 3-0. Une avance plus que confortable à quelques jours du match retour qui se déroulera le 14 août.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
