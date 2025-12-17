Viens écouter Footox, le nouveau podcast gratuit de la rédaction de So Foot !
L’actu du foot comme tu ne l’as jamais entendue !
Précédemment déjà disponible sur la plateforme So Foot Arena comme tant d’autres podcasts à la sauce SF tels que Tellement Pied – qui raconte les coulisses des reportages du magazine So Foot – ou encore Légendes et Alternative Football, Footox est accessible gratuitement depuis plusieurs semaines sur toutes les plateformes !…
SF pour SOFOOT.com
