Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs
Mentalité Kloppzen.
Sur Instagram, Jürgen Klopp s’est amusé à dresser son Mont Rushmore des entraîneurs . Quatre noms, pas un de plus. « En choisir quatre, c’est vraiment difficile » , reconnaît l’Allemand, avant de trancher. Premier évident : Johan Cruyf f, « l’entraîneur le plus influent » qu’il connaisse, dont la manière de voir et de comprendre le jeu serait « sans égale » .…
MH pour SOFOOT.com
