Le PSG sanctionné d'une perte de trois points ?
17/12/2025 à 12:49

Le PSG sanctionné d'une perte de trois points ?

Le PSG sanctionné d'une perte de trois points ?

L’arroseur arrosé.

La Fédération Française de Football pourrait jouer un bien vilain tour au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Canal + Foot, lors de la rencontre entre Fleury et le PSG, comptant pour la 7 e journée de Première où les Parisiennes s’étaient imposées 4 à 0, le club essonnien a posé une réserve lors du match estimant que la licence de Florianne Jourde était non-conforme .…

LB pour SOFOOT.com

  Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?
    Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?
    17.12.2025 12:59 

    Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions avant même d'affronter le FC Barcelone à Jean Bouin ce mercredi soir, le Paris FC est en train de franchir un cap et de rattraper l'écart qui le séparait de son homologue du Paris Saint-Germain.

  Le commentateur de l'OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »
    Le commentateur de l'OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »
    17.12.2025 12:48 

    À Nice, même si tout va mal, il reste une certitude : Constantin Djivas offre des moments d'anthologie. Speaker et commentateur des matches du Gym pour les médias du club depuis cinq ans, le Niçois commence à se faire une petite notoriété.

  Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs
    Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs
    17.12.2025 12:42 

    Sur Instagram, Jürgen Klopp s'est amusé à dresser son Mont Rushmore des entraîneurs. Quatre noms, pas un de plus. « En choisir quatre, c'est vraiment difficile », reconnaît l'Allemand, avant de trancher. Premier évident : Johan Cruyff, « l'entraîneur ».

  L'entraîneur d'Angers se confie sur la réussite du SCO
    L'entraîneur d'Angers se confie sur la réussite du SCO
    17.12.2025 12:41 

    Plus petit budget de Ligue 1, Angers est l'équipe la plus surprenante de cette première partie de saison, affichant une belle 10e place au classement. Pour fêter ça, son technicien Alexandre Dujeux s'est confié dans les colonnes.

L'offre BoursoBank