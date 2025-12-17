Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions avant même d’affronter le FC Barcelone à Jean Bouin ce mercredi soir, le Paris FC est en train de franchir un cap et de rattraper l’écart qui le séparait de son homologue du Paris Saint-Germain. De là à s’affirmer comme le meilleur club féminin de la capitale et de la région ? Sans doute.

Le 10 décembre 2025 restera gravé dans le marbre comme un jour à part dans l’histoire européenne du Paris FC. Pour sa deuxième participation en Ligue des champions, les protégées de Sandrine Soubeyrand se sont qualifiées pour la suite de la compétition au terme d’un match plus physique que technique contre les Norvégiennes de Vålerenga, dans le froid d’Oslo (0-1). Qu’importe la manière, l’essentiel est là. La joie affichée sur les visages tranchait fortement avec les mines dépitées des joueuses de l’autre club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, piteusement éliminé dès l’avant-dernière journée de cette phase de Ligue après un match nul terne et sans relief concédé face à l’OH Louvain (0-0).

-6.85 – Le Paris SG est l’équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions féminine cette saison, ne comptant qu’un seul point au classement pour 7.85 Expected Points, le pire différentiel sur la phase de ligue (-6.85). Gâchis. pic.twitter.com/A09FOMBXp2…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com