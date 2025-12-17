Le commentateur de l'OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »

Il en a des choses à dire.

À Nice, même si tout va mal, il reste une certitude : Constantin Djivas offre des moments d’anthologie . Speaker et commentateur des matches du Gym pour les médias du club depuis cinq ans , le Niçois commence à se faire une petite notoriété grâce à un répertoire de répliques qui s’étoffe, du « Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Édouard ! », formule répétée une dizaine de fois lors du Lens-Nice (2-0) dimanche dernier, au « Mais c’est pas vrai ! » hurlé lorsque le Gym encaisse un but dans les premières secondes à Porto en Ligue Europa.…

CM pour SOFOOT.com