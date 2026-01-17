Vidéo : Lucas Chevalier ne comprend pas le but de Dembélé

On en oublierait presque que son premier but est également très beau ! Ousmane Dembélé a inscrit un doublé face au LOSC lors de la victoire 3-0 du PSG pour le compte de la 18e journée, dont un lob qui a fait instantanément le but de la planète.

Un bijou qui a laissé ses adversaires sur les fesses mais aussi son propre gardien à l’autre bout du terrain, Lucas Chevalier, qui a du remercier la vie de ne pas l’avoir mis en face sur ce coup, comme il l’a expliqué à notre journaliste.…

SF pour SOFOOT.com