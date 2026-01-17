Dembélé, l'avis de l'artiste

Il y a les buts, ceux qui font bouger le score, et puis, il y a les golazos, les chefs d'œuvre, les petits bouts de magie, ceux qui font lever un stade et qui lui donnent tout sauf l'envie de se rasseoir. Face à Lille, Ousmane Dembélé s'est inscrit dans la seconde catégorie, d'un lob somptueux, qui a illuminé la rencontre. Focus et sourire béat.

Paris s’est largement imposé face à Lille, Paris a même provisoirement repris la première place du championnat et Paris s’est mis en confiance avant un déplacement à Lisbonne pour y affronter le Sporting en Ligue des champions. Voilà pour le factuel. Pour ce que l’on retiendra, il ne faudra pourtant pas se tourner vers le comptable, ni même sur le résultat brut.

Non, ce que l’on retiendra de ce PSG-Lille est arrivé peu après l’heure de jeu d’un match qui commençait à tourner en rond. Quand Paris ne menait encore que 1-0, et qu’Ousmane Dembélé a choisi de transformer le foot en jeu vidéo. Il paraît qu’il existe une éducation au beau. Ce soir avait lieu le plus important des cours magistraux.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com