Génération Foot et Académie Mohammed VI : deux académies, une même ambition

Ce dimanche, pour la finale de cette CAN 2025, s’affronteront les deux meilleures équipes africaines du moment : le Sénégal, champion en 2021 et le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022. Ceux sélections se sont bâties sur leur modèle de formation représenté d’une part par Génération Foot et de l’autre par l’Académie Mohammed VI. Tour d’horizon.

→ Deux géants de la formation continentale

Imaginée comme une académie de formation lors de son lancement en 2000, Génération Foot est devenu un club à partir de 2004. Le bébé de Mady Touré est connu en France pour avoir noué un partenariat fructueux dès 2003 avec le FC Metz, et les Grenats sont finalement devenus le partenaire exclusif de l’académie sénégalaise. Moyennant une dotation en équipements et une aide financière au fonctionnement de l’Académie, le club mosellan possède en contrepartie une priorité de sélection sur les joueurs qui y sont formés. Le partenariat est renouvelé entre les deux entités en 2010 afin de développer de nouvelles infrastructures, inaugurées en 2013. Depuis, Génération Foot a obtenu sa montée en Ligue 1 sénégalaise en 2016, avant d’être sacré champion du Sénégal dès sa première saison dans l’élite. La subtilité de Génération Foot repose dans sa volonté d’ouvrir les portes à l’ensemble des joueurs talentueux du continent, comme l’expliquait Mady Touré à So Foot en 2019 : « Nous avons une trentaine de correspondants au Sénégal, mais également dans beaucoup de pays d’Afrique. Dans notre Académie, il y a eu des joueurs venant de Gambie, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso, etc. Il y a du talent sur notre continent. Mais beaucoup de joueurs n’ont pas la chance de bénéficier d’une bonne formation. À Génération Foot, on forme des joueurs, mais avant tout des hommes, puisque tous nos pensionnaires suivent une scolarité normale. Tous ne seront pas footballeurs professionnels. »

Devant Liverpool, le Real Betis ou encore Porto, Génération Foot dans le top 50 des meilleurs clubs formateurs au monde. 👉🏼https://t.co/LOmknwL2rC pic.twitter.com/aKw6Crtbmw…

Propos de Nasser Larguet recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com