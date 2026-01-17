 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 02:03

On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison

On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison

À l’heure de retrouver le SCO, qui avait arraché le 2-2 à la 96e au Vélodrome, l’OM sait qu’il n’a pas toujours connu des fins de rencontres heureuses cette saison. Avec huit buts encaissés après la 85e, pour six points perdus en Ligue 1, trois en C1 et un trophée au Koweït contre le PSG, Marseille est le plus mauvais élève en Europe dans ce domaine (sept buts marqués, mais un seul avec un impact sur le résultat). On a revu dix fins de matchs ratées, à partir de la 80e, pour trouver des points communs et des différences.

→ Rennes 1-0 OM

Ligue 1, J1. But de Ludovic Blas à la 90 e +1.

Dès la première sortie de la saison, l’Olympique de Marseille avait donné le ton : une défaite en Bretagne dans le temps additionnel après avoir passé plus d’une heure à onze contre dix. Les Rennais ont beaucoup couru après le ballon, la fatigue s’est installée, et pourtant… Dans une configuration à l’avantage des Phocéens, ces derniers montrent une limite que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les dernières minutes des rencontres où il faut débloquer une situation : des schémas offensifs trop stéréotypés, des centres qui ne trouvent personne et une tendance à se reposer sur Mason Greenwood en espérant le voir faire un exploit. En face, en infériorité numérique, le SRFC parvient à se créer trois situations dangereuses de la 80 e à la 90 e +7 (une alerte d’Ibrahim Salah dans le dos de CJ Egan-Riley, le but de Blas et une dernière occasion qui aurait pu faire 2-0 pour Mahamadou Nagida). Sur l’ouverture du score surprise rennaise, une ritournelle bien connue des Marseillais, avec une ligne défensive très haute et un Leonardo Balerdi qui se fait totalement avoir par Blas dans son dos à la suite d’une ouverture de Quentin Merlin. Tout cela valait bien une bagarre dans le vestiaire.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dembélé, l'avis de l'artiste
    Dembélé, l'avis de l'artiste
    information fournie par So Foot 17.01.2026 04:02 

    Il y a les buts, ceux qui font bouger le score, et puis, il y a les golazos, les chefs d'œuvre, les petits bouts de magie, ceux qui font lever un stade et qui lui donnent tout sauf l'envie de se rasseoir. Face à Lille, Ousmane Dembélé s'est inscrit dans la seconde ... Lire la suite

  • Valère Germain annonce la fin de sa carrière
    Valère Germain annonce la fin de sa carrière
    information fournie par So Foot 17.01.2026 00:27 

    Triste soirée pour Mohamed Henni. Après une année 2025 passée au Japon, l’heure de raccrocher les crampons a sonné pour Valère Germain . Une annonce faite ce vendredi soir sur Canal+ : « Il y a des moments importants dans une carrière de footballeur, le premier ... Lire la suite

  • Pocognoli refuse de baisser les bras malgré la terrible série de Monaco
    Pocognoli refuse de baisser les bras malgré la terrible série de Monaco
    information fournie par So Foot 17.01.2026 00:04 

    Quatre à la suite. Dépassé par Lorient, l’AS Monaco a enchaîné un quatrième revers de rang , le septième en huit journées de Ligue 1 (à l’exception d’un succès face… au PSG). Une terrible série qui ne remet pas en cause la volonté de Sébastien Pocognoli , débarqué ... Lire la suite

  • « Un but de playstation » – Parisiens et Lillois sous le charme après le bijou de Dembélé
    « Un but de playstation » – Parisiens et Lillois sous le charme après le bijou de Dembélé
    information fournie par So Foot 16.01.2026 23:48 

    Le prix Puskas dès le 16 janvier ? Un bijou, quoi qu’il en soit. Alors que l’on jouait la 64 e minute de PSG-Lille, le Parc des Princes a eu droit à un véritable instant de magie . Servi plein axe à l’entrée de la surface, Ousmane Dembélé ne peut pas dégainer. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank