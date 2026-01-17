On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison

À l’heure de retrouver le SCO, qui avait arraché le 2-2 à la 96e au Vélodrome, l’OM sait qu’il n’a pas toujours connu des fins de rencontres heureuses cette saison. Avec huit buts encaissés après la 85e, pour six points perdus en Ligue 1, trois en C1 et un trophée au Koweït contre le PSG, Marseille est le plus mauvais élève en Europe dans ce domaine (sept buts marqués, mais un seul avec un impact sur le résultat). On a revu dix fins de matchs ratées, à partir de la 80e, pour trouver des points communs et des différences.

→ Rennes 1-0 OM

Ligue 1, J1. But de Ludovic Blas à la 90 e +1.

Dès la première sortie de la saison, l’Olympique de Marseille avait donné le ton : une défaite en Bretagne dans le temps additionnel après avoir passé plus d’une heure à onze contre dix. Les Rennais ont beaucoup couru après le ballon, la fatigue s’est installée, et pourtant… Dans une configuration à l’avantage des Phocéens, ces derniers montrent une limite que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les dernières minutes des rencontres où il faut débloquer une situation : des schémas offensifs trop stéréotypés, des centres qui ne trouvent personne et une tendance à se reposer sur Mason Greenwood en espérant le voir faire un exploit. En face, en infériorité numérique, le SRFC parvient à se créer trois situations dangereuses de la 80 e à la 90 e +7 (une alerte d’Ibrahim Salah dans le dos de CJ Egan-Riley, le but de Blas et une dernière occasion qui aurait pu faire 2-0 pour Mahamadou Nagida). Sur l’ouverture du score surprise rennaise, une ritournelle bien connue des Marseillais, avec une ligne défensive très haute et un Leonardo Balerdi qui se fait totalement avoir par Blas dans son dos à la suite d’une ouverture de Quentin Merlin. Tout cela valait bien une bagarre dans le vestiaire.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com