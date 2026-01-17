Valère Germain annonce la fin de sa carrière

Triste soirée pour Mohamed Henni. Après une année 2025 passée au Japon, l’heure de raccrocher les crampons a sonné pour Valère Germain . Une annonce faite ce vendredi soir sur Canal+ : « Il y a des moments importants dans une carrière de footballeur, le premier match, les débuts, les émotions qu’on vit, les titres et bien sûr, la fin. Aujourd’hui, j’annonce officiellement que je prends ma retraite. »

Clap de fin pour Valère Germain ce soir qui annonce la fin de sa carrière dans le Late Football Club 🎬 Merci pour tout et plein de réussite pour la suite 👏 pic.twitter.com/B40jCkt9TX…

TB pour SOFOOT.com