Vidéo : la réaction du gardien de Bayeux après avoir encaissé 9 buts

C’était prévisible, l’OM n’a fait qu’une bouchée des amateurs de Bayeux en 16e de finale de Coupe de France. Un énorme carton, 9-0, qui qualifie les Phocéens pour le tour suivant lors duquel ils rencontreront le Stade Rennais.

En face, les joueurs de R1 n’ont pas pu faire grand-chose, ni même fait illusion puisqu’il y avait déjà 4-0 au bout d’une demi-heure de jeu. Assez vite, on a eu envie que le calvaire s’arrête pour le gardien Oscar Lecanu. Le portier qui a quand même pris du kiff, comme il l’a expliqué à notre journaliste après la rencontre.…

SF pour SOFOOT.com